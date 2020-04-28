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Долги по зарплате в Украине составляют почти 3 млрд грн

Долги по зарплате в Украине составляют почти 3 млрд грн

На 1 апреля 2020 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2964,2 млн грн.

Об этом свидетельствует информация на сайте Государственной службы статистики.

Из этой суммы долги экономически активных предприятий составляют 61,3% (1816,0 млн грн), предприятий-банкротов – 34,4%.

Регионы, в которых самая большая задолженность по выплате зарплат:

  • Донецкая обл. – 609 млн грн;
  • Харьковская – 416 млн грн;
  • Сумская – 384 млн грн;
  • Днепропетровская – 383 млн грн;
  • г. Киев – 269 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • По данным Экономического дискуссионного клуба, общее количество работников экономически активных предприятий, которым не выплатили заработную плату по состоянию на 1 марта, насчитывает в целом по Украине 94,5 тыс. человек.
  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2020 составила 11 446 грн.

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По материалам Finance.UA
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