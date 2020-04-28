Долги по зарплате в Украине составляют почти 3 млрд грн

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На 1 апреля 2020 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2964,2 млн грн.
Об этом свидетельствует информация на сайте Государственной службы статистики.
Из этой суммы долги экономически активных предприятий составляют 61,3% (1816,0 млн грн), предприятий-банкротов – 34,4%.
Регионы, в которых самая большая задолженность по выплате зарплат:
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