Samsung Galaxy BudsX смогут выполнять роль плеера и фитнес-трекера

В сети появились новые подробности о следующем поколении полностью беспроводных наушников Samsung серии Galaxy Buds. Стало известно название, под которым они выйдут на рынок, и некоторые другие подробности.

Samsung Electronics зарегистрировал торговую марку Galaxy BudsX в британском бюро по интеллектуальной собственности. На документ обратил внимание тематический ресурс LetsGoDigital. Марка относится к категории 9 и сопровождается подробным описанием.



Скриншот: ixbt.com

Исходя из этого описания, наушники смогут выполнять роль музыкального плеера, а также получат ряд фитнес-функций. То есть, гаджет оснастят дополнительными датчиками и добавят встроенную флэш-память.

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Согласно более ранним утечкам, устройство носит кодовое название Galaxy Buds Bean. Наушникам приписывают активное шумоподавление, «невероятное» время автономной работы — до 11 часов.