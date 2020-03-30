Samsung представила TWC наушники AKG N400 (фото)

Galaxy Buds и Galaxy Buds+ – самые популярные TWS наушники Samsung. Однако производитель объявил о выпуске новой пары под названием AKG N400 с активной функцией шумоподавления.

Новые наушники имеют матовую поверхность и доступны в трех вариантах цветового оформления: сине-золотом, черном и серебристом.

AKG N400 оснащены 8,2-мм драйвером и поддерживают сенсорное управление. На странице продукта отмечается, что сенсорное управление по умолчанию отключено для левого наушника, но можно активировать, используя приложение. С помощью прикосновения активируется голосовой помощник – Bixby, Google Assistant или Siri – а также осуществляется управление воспроизведением музыки и звонками.



Фото из открытых источников

Наушники имеют активную функцию шумоподавления, поддержку Ambient Aware и TalkThru. Пользователи смогут менять настройки ANC с помощью программы AKG Headphone. Они также не боятся воды и пыли.

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Новинка подключается по Bluetooth 5.0 и имеет поддержку профилей HFP V1.6, A2DP V1.3, AVRC и P V1.5. Поддерживаются и аудиокодеки AAC и SBC.



Фото из открытых источников

Емкость аккумулятора составляет 55 мАч, что обеспечивает 6 часов автономной работы при отключенной функции шумоподавления. При ее активации срок службы батареи падает до 5 часов. Кейс оснащен батареей на 220 мАч и поддерживает как беспроводную, так и проводную (USB Type-C) зарядку; по словам производителя, это удваивает время автономной работы наушников до 12 часов.

AKG N400 поставляются с комплектом из четырех пар амбушюр и трех пар насадок, которые обеспечивают фиксацию наушников в ухе.