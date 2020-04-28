Может ли работодатель в период карантина уменьшить размер заработной платы и премии

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Работнику можно временно сократить премию или зарплату, только предупредив за 2 месяца.
Об этом сообщает ГУ Гоструда в Кировоградской области.
“В коллективном договоре на период преодоления финансовых трудностей предприятия на срок не более шести месяцев может быть установлена оплата труда ниже нормы, определенной генеральным, отраслевым или региональным соглашениями, но не ниже государственных норм и гарантий. Поэтому если в коллективном договоре эта норма прописана, предприятие может применить эту временную меру”, – говорится в сообщении.
Согласно статье 103 Кодекса законов о труде Украины:
Поэтому в ситуации с карантином это не всегда вариант.
На практике возможно следующее: удаленная работа на условиях неполного рабочего времени (по заявлению работника, то есть если работник выразил желание работать на таких условиях). Оплата труда в случаях установления неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени.
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