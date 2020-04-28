Может ли работодатель в период карантина уменьшить размер заработной платы и премии

Работнику можно временно сократить премию или зарплату, только предупредив за 2 месяца.

Об этом сообщает ГУ Гоструда в Кировоградской области.

“В коллективном договоре на период преодоления финансовых трудностей предприятия на срок не более шести месяцев может быть установлена ​​оплата труда ниже нормы, определенной генеральным, отраслевым или региональным соглашениями, но не ниже государственных норм и гарантий. Поэтому если в коллективном договоре эта норма прописана, предприятие может применить эту временную меру”, – говорится в сообщении.

Согласно статье 103 Кодекса законов о труде Украины:

о новых условиях или изменении действующих условий оплаты труда в сторону ухудшения собственник или уполномоченный им орган должен уведомить работника не позднее чем за два месяца до их введения.

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Поэтому в ситуации с карантином это не всегда вариант.

На практике возможно следующее: удаленная работа на условиях неполного рабочего времени (по заявлению работника, то есть если работник выразил желание работать на таких условиях). Оплата труда в случаях установления неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени.

Справка Finance.ua:

На онлайн-портале государственных услуг “Дія” появилась новая электронная услуга по регистрации и оформлению выплат пособия по безработице.

В Украине на период карантина минимальный размер пособия на случай безработицы увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.