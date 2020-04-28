Что делать с долгами за коммунальные услуги - мнение экономиста

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине тарифы не соответствуют платежеспособному спросу населения.
Это основная причина коммунальных долгов, рассказал Gazeta.ua Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford.
Читайте также: Украинцы задолжали за электроэнергию около 5 млрд грн
“До сих пор не создали систему справедливых тарифов. Это чисто экономическая категория, где цена формируется за счет реальной себестоимости услуги и среднего уровня рентабельности на смежных рынках”, – объясняет экономист.
По его словам, субсидии также не могут компенсировать дефицит средств у людей.
“Единственный выход сократить задолженность до системно безопасного уровня – привести базовые тарифы и цены на услуги государственных и естественных монополий до уровня справедливых. Запретить повышать тарифы в течение трех лет. И разрешить населению реструктуризировать долги без начисления штрафных санкций”, – предлагает Кущ.
Добавляет, что население постоянно попадает в долговую яму, ибо темпы роста тарифов выше, чем рост доходов людей.
“Отопительный сезон 2019-2020 годов был нестандартным. Это аномально теплая зима и низкие цены на газ на европейских хабах. Если взять прошлые годы, то платежеспособность украинцев по оплате коммунальных услуг росла на 15%. Однако уровень тарифов повышался на 25%. Должно быть наоборот”, – отмечает экономист.
Если тарифы заморозить на 3 года, то население сможет не только покрывать текущие счета, но и погасить долги.
“Предложение списать долги демотивирует людей, которые исправно оплачивают счета. Погасить задолженность за электроэнергию за счет госбюджета также странная идея. Это фактически подарок на несколько миллиардов гривен одному олигарху”, – резюмировал Кущ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 5 тыс. грнВчера, 10:27 - 105174 14
Может ли работодатель в период карантина уменьшить размер заработной платы и премии11 ч. назад - 3973 5
В Польше острая нехватка рабочих рук - готовят чартеры для украинцев8 ч. назад - 1582 4
Продукты в магазинах дешевеют: что будет с ценами к лету3 ч. назад - 873 3
Почти половина украинцев не удовлетворены уровнем доходов5 ч. назад - 424 3
Как кризис отразился на зарплатах IT-специалистов (опрос)Вчера, 19:02 - 6736
Может ли работодатель в период карантина уменьшить размер заработной платы и премии11 ч. назад - 3973 5
ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией (инфографика)8 ч. назад - 3005
Банки будут вынуждены провести оптимизацию штатовВчера, 21:06 - 2668 1
В Польше острая нехватка рабочих рук - готовят чартеры для украинцев8 ч. назад - 1582 4
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)Вчера, 15:10 - 477
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 1274 2
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 4119 11
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1512
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 2425 1