Что делать с долгами за коммунальные услуги - мнение экономиста

В Украине тарифы не соответствуют платежеспособному спросу населения.

Это основная причина коммунальных долгов, рассказал Gazeta.ua Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford.

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“До сих пор не создали систему справедливых тарифов. Это чисто экономическая категория, где цена формируется за счет реальной себестоимости услуги и среднего уровня рентабельности на смежных рынках”, – объясняет экономист.

По его словам, субсидии также не могут компенсировать дефицит средств у людей.

“Единственный выход сократить задолженность до системно безопасного уровня – привести базовые тарифы и цены на услуги государственных и естественных монополий до уровня справедливых. Запретить повышать тарифы в течение трех лет. И разрешить населению реструктуризировать долги без начисления штрафных санкций”, – предлагает Кущ.

Добавляет, что население постоянно попадает в долговую яму, ибо темпы роста тарифов выше, чем рост доходов людей.

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“Отопительный сезон 2019-2020 годов был нестандартным. Это аномально теплая зима и низкие цены на газ на европейских хабах. Если взять прошлые годы, то платежеспособность украинцев по оплате коммунальных услуг росла на 15%. Однако уровень тарифов повышался на 25%. Должно быть наоборот”, – отмечает экономист.

Если тарифы заморозить на 3 года, то население сможет не только покрывать текущие счета, но и погасить долги.

“Предложение списать долги демотивирует людей, которые исправно оплачивают счета. Погасить задолженность за электроэнергию за счет госбюджета также странная идея. Это фактически подарок на несколько миллиардов гривен одному олигарху”, – резюмировал Кущ.