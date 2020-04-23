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Украинцы задолжали за электроэнергию около 5 млрд грн

Украинцы задолжали за электроэнергию около 5 млрд грн

За 3 месяца население Украины накопило “колоссальные” долги перед поставщиками электрической энергии – 4,7 миллиарда гривен.

Об этом заявила временная исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец во время онлайн-конференции.

По ее словам, Украина живет во время самого большого кризиса за всю историю.

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“И электроэнергетика является неотъемлемой частью этого кризиса. Мы уже видим сегодня кризис неплатежей”, – подчеркнула Буславец.

Она отметила, что поставщики универсальных услуг, которые поставляют электроэнергию населению, задолжали 5 миллиардов гривен перед Укрэнерго. 4,7 миллиарда гривен из них возникли из-за задолженности населения.

Укрэнерго, со своей стороны, задолжало более 8 миллиардов гривен государственному предприятию “Гарантированный покупатель”. А это делает невозможным исполнение последним обязательств перед “зеленой” генерацией.

“Гарантированный покупатель” в целом имеет более 10 миллиардов гривен долгов, из них:

  • перед производителями возобновляемой энергетики – 6,3 миллиарда гривен;
  • перед Энергоатомом – 4 миллиарда гривен;
  • перед Укргидроэнерго – 200 миллионов гривен.

Как заявила Буславец, поручение Кабмина о неотключении за неуплату потребители восприняли как возможность не платить.

“Люди не понимают, что электроэнергия в наших домах есть благодаря самоотверженной работе всех энергетиков. Но этим энергетикам нужно платить зарплату, энергетическим компаниям надо платить налоги. Необходимо выходить к людям с месседжем, чтобы они были частью этого процесса и понимали свою ответственность. Надо платить за полученный ресурс, потому что полная темнота – хуже пандемии”, – прокомментировала она.

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По материалам Finance.UA
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