Украинцы задолжали за электроэнергию около 5 млрд грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За 3 месяца население Украины накопило “колоссальные” долги перед поставщиками электрической энергии – 4,7 миллиарда гривен.
Об этом заявила временная исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец во время онлайн-конференции.
По ее словам, Украина живет во время самого большого кризиса за всю историю.
Читайте также: В Кабмине предупредили украинцев о рисках неуплаты за ЖКУ
“И электроэнергетика является неотъемлемой частью этого кризиса. Мы уже видим сегодня кризис неплатежей”, – подчеркнула Буславец.
Она отметила, что поставщики универсальных услуг, которые поставляют электроэнергию населению, задолжали 5 миллиардов гривен перед Укрэнерго. 4,7 миллиарда гривен из них возникли из-за задолженности населения.
Укрэнерго, со своей стороны, задолжало более 8 миллиардов гривен государственному предприятию “Гарантированный покупатель”. А это делает невозможным исполнение последним обязательств перед “зеленой” генерацией.
“Гарантированный покупатель” в целом имеет более 10 миллиардов гривен долгов, из них:
Как заявила Буславец, поручение Кабмина о неотключении за неуплату потребители восприняли как возможность не платить.
“Люди не понимают, что электроэнергия в наших домах есть благодаря самоотверженной работе всех энергетиков. Но этим энергетикам нужно платить зарплату, энергетическим компаниям надо платить налоги. Необходимо выходить к людям с месседжем, чтобы они были частью этого процесса и понимали свою ответственность. Надо платить за полученный ресурс, потому что полная темнота – хуже пандемии”, – прокомментировала она.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Из-за карантина украинцы не потратят около $5 млрд на заграничный отдых летом — правительство7 ч. назад - 1191 6
Соцстрах назвал причины задержки выплат больничныхПозавчера, 10:15 - 425 4
Последствия карантина: 62% ресторанов прекратили свою работуВчера, 18:04 - 3935 4
Подписание документов электронной подписью на портале "Дія": видеоинструкция6 ч. назад - 1405 2
Как будут работать банки на праздникиВчера, 07:27 - 2480 2
Уникальный кризис: к чему готовиться украинцамВчера, 19:00 - 19249 1
Последствия карантина: 62% ресторанов прекратили свою работуВчера, 18:04 - 3935 4
Какой будет Украина после карантина - прогнозы экспертовВчера, 21:01 - 3262 2
Эксперт назвал размер зарплаты, чтобы украинцы не ехали на заработкиОколо часа назад - 2895 1
Польский банк насчитал среди своих клиентов свыше 100 тысяч украинцев5 ч. назад - 1523
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде2 ч. назад - 163
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 774
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 1092
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 749
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 2580 1