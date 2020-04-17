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Xiaomi выпустила недорогой стерилизатор воздуха (фото)

Xiaomi выпустила недорогой стерилизатор воздуха (фото)

На краудфандинговий платформе Youpin компании Xiaomi появился новый стерилизатор от бренда Viomi. Он обеспечивает уничтожение 99,999% бактерий и предназначен для использования внутри холодильника или в других местах, где требуется очистить воздух.

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Стерилизатор выполнен в форме небольшой капсулы размером 104 х 75 мм и весит всего 100 граммов. Сразу стоит отметить, что это не электронное устройство, а лишь контейнер для специального геля, который выполняет функцию очистки воздуха, сообщает Igeekphone.


Фото: 24 канал

Его можно использовать в холодильнике для удаления неприятных запахов и продления срока годности продуктов путем устранения бактерий в воздухе. При желании его можно поставить просто в комнате или шкафу для очистки воздуха.

Работает стерилизатор по принципу распространения вокруг себя паров от геля внутри.


Фото: 24 канал

Для начала его работы необходимо нажать на верхнюю часть корпуса. Срок годности стерилизатора с момента выпуска составляет 18 месяцев, а геля внутри хватает примерно на 90-120 дней.

Когда средство заканчивается, нижняя часть меняет цвет с золотого на серый. После этого аппарат необходимо заменить на новый.

Стерилизатор Viomi уже продается в Китае примерно за 8 долларов.


Фото: 24 канал

По материалам Телеканал новин 24
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