Apple, Microsoft и Google переносят производство из Китая во Вьетнам

Американские технологические компании Apple, Microsoft и Google выводят свое производство из Китая после эпидемии коронавируса и торговой войны между Китаем и США.

Об этом сообщается на сайте американской медиакомпании CNBC.

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Сообщается, что Google и Microsoft активизируют свои усилия по переносу производства в другие части Азии. Проблема заключается в том, что Китай все равно будет играть главную роль и снизить зависимость американских компаний от Китая будет непросто.

Производство в Китае очень встроено в американские цепочки поставок, более, чем когда-либо прежде”, – объяснил Шон Махарадж, управляющий директор AArete, глобального консультанта по управлению.

Издание сообщает, что Google собирается начать производство во Вьетнаме нового недорогого смартфона Pixel 4a уже в апреле. Между тем, Microsoft начнет во Вьетнаме во втором квартале производство линейки ноутбуков и настольных ПК Surface. Кроме того, Apple пыталась начать испытания своих AirPods во Вьетнаме еще в прошлом году. Компания рассматривала возможность перемещения от 15% до 30% производства из Китая в другие части Юго-Восточной Азии.