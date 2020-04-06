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Apple и Google работают над системой отслеживания контактов с больными коронавирусом

Apple и Google работают над системой отслеживания контактов с больными коронавирусом

Apple и Google начали совместную работу над системой, которая позволит пользователям знать, контактировали ли они с больным COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Google.

Для отслеживания будут использовать работу Bluetooth на коротких расстояниях.

В то время, как два человека короткий промежуток времени находятся рядом, их смартфоны через Bluetooth каждые 15 минут будут обмениваться анонимными идентификаторами.

Позже у одного из этих двух людей могут диагностировать коронавирус, тогда его данные окажутся в официальном приложении органов здравоохранения. Система Apple и Google сравнит идентификаторы людей, которые контактировали между собой, и предупредит о контакте с инфицированным.

В компаниях обещают, что не будут записывать геолокации и личные данные пользователей.

Сейчас Apple и Google планируют создать отдельное приложение, но в дальнейшем они хотят внедрить функцию обмена идентификаторами в операционные системы iOS и Android.

По материалам hromadske.tv
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