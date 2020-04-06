Apple и Google работают над системой отслеживания контактов с больными коронавирусом

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Apple и Google начали совместную работу над системой, которая позволит пользователям знать, контактировали ли они с больным COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Google.
Для отслеживания будут использовать работу Bluetooth на коротких расстояниях.
В то время, как два человека короткий промежуток времени находятся рядом, их смартфоны через Bluetooth каждые 15 минут будут обмениваться анонимными идентификаторами.
Позже у одного из этих двух людей могут диагностировать коронавирус, тогда его данные окажутся в официальном приложении органов здравоохранения. Система Apple и Google сравнит идентификаторы людей, которые контактировали между собой, и предупредит о контакте с инфицированным.
В компаниях обещают, что не будут записывать геолокации и личные данные пользователей.
Сейчас Apple и Google планируют создать отдельное приложение, но в дальнейшем они хотят внедрить функцию обмена идентификаторами в операционные системы iOS и Android.
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