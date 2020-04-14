0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 149 0

Налоговая ликвидировала большинство схем предшественников - Гетманцев

Налоговая ликвидировала большинство схем предшественников - Гетманцев

Новая налоговая пресекла большую часть тех системных схем злоупотребления с НДС, которые имели место при предыдущей власти.

Об этом заявил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Читайте также: Налоговая милиция в этом году уже возместила в бюджет почти 330 миллионов убытков

“Мы видим, что налоговая нагрузка в сравнении год к году, а именно 2020 с 2019-м годом, возросла с 2,08% до 2,24%. Это очень большой рост, и свидетельствует о пресечении большей части тех системных схем злоупотребления с НДС, которые имели место при предыдущей власти и которые нам удалось решить. Удалось пресечь в течение срока пребывания у власти новой команды. Это – большая победа, я считаю, и хочу поблагодарить всех налоговиков Украины за активное участие в этом процессе”, – заявил Даниил Гетманцев.

Также Даниил Гетманцев подчеркнул, что Государственная налоговая служба традиционно выполняет и перевыполняет те показатели, которых государство ожидает от поступлений в госбюджет по налогу на добавленную стоимость (НДС), акцизному налогу и др.

“В этом контексте я хотел бы поблагодарить наши фискальные органы, в первую очередь Государственную налоговую службу Украины, за выполнение и перевыполнение тех показателей, которых мы ожидаем от поступлений от НДС, акцизного налога и других налогов”, – заявил нардеп от “Слуги народа” .

Также, по словам Даниила Гетманцева, народные депутаты увидели перевыполнение показателей по поступлениям в госбюджет за первый квартал от Государственной налоговой службы, в том числе по НДС.

“Мы видим рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС уже в апреле за март, несмотря на уменьшение объема налогооблагаемых операций”, – подчеркнул он.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.