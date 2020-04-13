Зеленский подписал закон о едином счете для уплаты налогов

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно введения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”, который Верховная Рада приняла с учетом предложений Зеленского.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Закон обеспечивает создание единого счета для уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины (кроме НДС и акцизного налога с реализации топлива и спирта этилового, а также таможенных платежей), единого социального взноса через Электронный кабинет налогоплательщика. Указано, что такой счет будет открыт для плательщика с его согласия (по его желанию) на центральном уровне Государственной казначейской службы.
Ожидается, что документ поможет упростить уплату налоговых платежей и будет способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств. Кроме того, принятые изменения будут способствовать повышению уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам.
В закон включили предложения главы государства. В частности, была отменена норма об установлении фиксированной торговой наценки на табачные изделия – скандальная “маржа Холодова”, чем ограничивались права субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями.
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