Регионы Украины, где наибольшее количество безработных во время карантина

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Самая большая численность безработных во время карантина наблюдается в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.
Количество безработных за неделю выросло до 387,5 тыс. человек.
“По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тысяч, что на 70 тысяч, или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года”, – сообщили в пресс-службе.
В среднем на прошлой неделе статус безработного получали около 7 тыс. граждан в день.
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