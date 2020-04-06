Регионы Украины, где наибольшее количество безработных во время карантина

Самая большая численность безработных во время карантина наблюдается в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.

Количество безработных за неделю выросло до 387,5 тыс. человек.

“По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тысяч, что на 70 тысяч, или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года”, – сообщили в пресс-службе.

В среднем на прошлой неделе статус безработного получали около 7 тыс. граждан в день.

Справка Finance.ua:

В правительстве планируют выплачивать денежную доплату каждому, кто вынужденно не работает.

В Украине в связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

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