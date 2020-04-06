В Швеции будут отслеживать передвижение жителей по мобильным данным

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Власти Швеции будут использовать данные мобильного оператора Telia для отслеживания передвижения граждан для установления влияния на распространение коронавируса в стране. Об этом сообщает издание Computer Sweden.
При этом отмечается, что все полученные данные будут зарегистрированы как анонимные.
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“Для слежки за передвижениями шведов на фоне эпидемии коронавируса, Агентство здравоохранения получит зарегистрированные данные от мобильного оператора Telia, данные будут анонимными”, – говорится в сообщении.
По состоянию на 8 апреля в Швеции зафиксированы почти 8,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Около 700 человек скончались, еще 470 находятся в реанимации.
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