Почему Швеция без карантина

Шведские власти решили придерживаться стратегии выработки коллективного иммунитета. Ученые сомневаются в эффективности такого эксперимента.

Швеция стала одной из последних европейских стран, которая начала вводить ограничения из-за пандемии коронавируса. Власти страны отказались от жесткого карантина, поэтому до сих пор открыты даже школы.

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Подход Швеции к борьбе с коронавирусом отличается от принятого в большинстве других европейских стран, несмотря на пять тысяч зараженных и около 300 смертей. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Одна за другой все страны мира уходят на карантин, придерживаясь практически идентичной стратегии борьбы с эпидемий: изоляция, максимальное ограничение передвижений как на границе, так и внутри страны; ограничение контактов между людьми.

Все эти масштабные меры значительно бьют по экономике и предпринимаются с одной четкой целью – выиграть время, чтобы спасти систему здравоохранения от опасного и стремительного краха.

Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл считает, что большинство шведов должны переболеть коронавирусом, чтобы у них сформировался коллективный иммунитет.

Согласно такому подходу, изолированы должны быть только люди из группы риска, остальные же не должны бояться заражения коронавирусом, чтобы выработать коллективный иммунитет, который лишит коронавирус эффективности в долгосрочной перспективе.

Пресса называет действия властей Швеции “крупнейшим в мире экспериментом”. По сообщениям ученых, выработанный иммунитет у переболевших сохраняется совсем недолго и повторное заражение возможно.

“Наша страна не может вводить драконовских мер, которые ограничили бы эту эпидемию и одновременно разрушили бы жизнь нашего общества”, – заявляет Тегнелл.

Справка Finance.ua:

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