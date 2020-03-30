Почему Швеция без карантина

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Шведские власти решили придерживаться стратегии выработки коллективного иммунитета. Ученые сомневаются в эффективности такого эксперимента.
Швеция стала одной из последних европейских стран, которая начала вводить ограничения из-за пандемии коронавируса. Власти страны отказались от жесткого карантина, поэтому до сих пор открыты даже школы.
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Подход Швеции к борьбе с коронавирусом отличается от принятого в большинстве других европейских стран, несмотря на пять тысяч зараженных и около 300 смертей. Корреспондент.net рассказывает подробности.
Одна за другой все страны мира уходят на карантин, придерживаясь практически идентичной стратегии борьбы с эпидемий: изоляция, максимальное ограничение передвижений как на границе, так и внутри страны; ограничение контактов между людьми.
Все эти масштабные меры значительно бьют по экономике и предпринимаются с одной четкой целью – выиграть время, чтобы спасти систему здравоохранения от опасного и стремительного краха.
Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл считает, что большинство шведов должны переболеть коронавирусом, чтобы у них сформировался коллективный иммунитет.
Согласно такому подходу, изолированы должны быть только люди из группы риска, остальные же не должны бояться заражения коронавирусом, чтобы выработать коллективный иммунитет, который лишит коронавирус эффективности в долгосрочной перспективе.
Пресса называет действия властей Швеции “крупнейшим в мире экспериментом”. По сообщениям ученых, выработанный иммунитет у переболевших сохраняется совсем недолго и повторное заражение возможно.
“Наша страна не может вводить драконовских мер, которые ограничили бы эту эпидемию и одновременно разрушили бы жизнь нашего общества”, – заявляет Тегнелл.
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