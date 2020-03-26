Мужчину оштрафовали на 17 000 гривен за то, что был в магазине без маски

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В Сумах мужчина был оштрафован на 17 тысяч гривен за то, что нарушил правила карантинных ограничений.
Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти.
Районным судом Сум местный житель был привлечен к административной ответственности за нарушение правил карантина.
30-го марта мужчина зашел в магазин без респираторной или медицинской маски, тем самым нарушив решение исполнительного комитета Сумского городского совета.
“1 апреля 2020 человека, находившегося в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен”, – говорится в сообщении.
Кроме того, мужчина обязан будет оплатить судебные расходы на сумму в 420,2 гривны.
Напомним, законодатели дополнили Кодекс об административных правонарушениях статьей 44-3 – “Нарушение правил карантина людей”.
По этой статье, нарушение правил карантина, гигиенических, противоэпидемических правил и норм, установленных другими законами или решениями органов местного самоуправления – влечет за собой наложение штрафа. Для физических лиц эта сумма составит от 17 000 до 34 000 грн, а для должностных лиц от 34 000 до 170 000 грн.
На практике фиксировать нарушения и составлять протоколы будут сразу несколько служб – органы Нацполиции, охраны здоровья, государственной санитарно-эпидемиологической службы и представители исполкомов. А рассматривать их – компетенция судов.
Также предусмотрено лишение свободы на срок от трех лет — ранее было только ограничение. Если действия лица причинили гибель людей или другие тяжкие последствия – вплоть до сознательного заражения вирусом других людей, то наказание строже – от 5 до 8 лет тюрьмы.
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