Мужчину оштрафовали на 17 000 гривен за то, что был в магазине без маски

В Сумах мужчина был оштрафован на 17 тысяч гривен за то, что нарушил правила карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти.

Районным судом Сум местный житель был привлечен к административной ответственности за нарушение правил карантина.

30-го марта мужчина зашел в магазин без респираторной или медицинской маски, тем самым нарушив решение исполнительного комитета Сумского городского совета.

“1 апреля 2020 человека, находившегося в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен”, – говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина обязан будет оплатить судебные расходы на сумму в 420,2 гривны.

Напомним, законодатели дополнили Кодекс об административных правонарушениях статьей 44-3 – “Нарушение правил карантина людей”.

По этой статье, нарушение правил карантина, гигиенических, противоэпидемических правил и норм, установленных другими законами или решениями органов местного самоуправления – влечет за собой наложение штрафа. Для физических лиц эта сумма составит от 17 000 до 34 000 грн, а для должностных лиц от 34 000 до 170 000 грн.

На практике фиксировать нарушения и составлять протоколы будут сразу несколько служб – органы Нацполиции, охраны здоровья, государственной санитарно-эпидемиологической службы и представители исполкомов. А рассматривать их – компетенция судов.

Также предусмотрено лишение свободы на срок от трех лет — ранее было только ограничение. Если действия лица причинили гибель людей или другие тяжкие последствия – вплоть до сознательного заражения вирусом других людей, то наказание строже – от 5 до 8 лет тюрьмы.

Справка Finance.ua:

Что будет запрещено в Украине: пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

перемещение группой из более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;