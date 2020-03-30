Физические лица-предприниматели освобождены от уплаты ЕСВ до 30 апреля - Кличко (видео)

Физические лица-предприниматели освобождены от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) до 30 апреля.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

«Город, насколько может, поддерживает предпринимателей. Недавно Киевсовет принял решение о предоставлении льготы – 50 процентов скидки для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества. В случае невозможности использования объекта – так же на период ограничений – арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты по договорам аренды», – сказал Виталий Кличко.

Послабления для столичных предпринимателей:

предприниматели должны получить кредитную поддержку согласно принятым парламентом так называемым «антивирусным» законам;

с 1 марта по 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса;

предприниматели могут воспользоваться услугой «частичной безработицы» на период действия ограничений. Для ее получения нужно обратиться в Центры занятости по месту регистрации в качестве плательщика единого взноса;

возможность пользоваться «кредитными каникулами».

«На время ограничительных мер предпринимателей освободили от кредитных выплат. Киевсовет выделил средства на возобновление программы финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. То есть, инструменты поддержки есть. Главное – воспользоваться ими», – подчеркнул Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

Президент Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни ( COVID -19)» № 540-IX, который парламент принял 30 марта 2020 года. Законом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса.

НБУ попросил банки ввести кредитные каникулы для бизнеса. Кредитные каникулы предусматривают два этапа реструктуризации задолженностей клиентов перед банками.

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта поддержала законопроект, которым отменила уплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей на время карантина в связи с коронавируса.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫