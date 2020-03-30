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Физические лица-предприниматели освобождены от уплаты ЕСВ до 30 апреля - Кличко (видео)

Физические лица-предприниматели освобождены от уплаты ЕСВ до 30 апреля - Кличко (видео)

Физические лица-предприниматели освобождены от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) до 30 апреля.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

«Город, насколько может, поддерживает предпринимателей. Недавно Киевсовет принял решение о предоставлении льготы – 50 процентов скидки для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества. В случае невозможности использования объекта – так же на период ограничений – арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты по договорам аренды», – сказал Виталий Кличко.

Послабления для столичных предпринимателей:

  • предприниматели должны получить кредитную поддержку согласно принятым парламентом так называемым «антивирусным» законам;
  • с 1 марта по 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса;
  • предприниматели могут воспользоваться услугой «частичной безработицы» на период действия ограничений. Для ее получения нужно обратиться в Центры занятости по месту регистрации в качестве плательщика единого взноса;
  • возможность пользоваться «кредитными каникулами».

«На время ограничительных мер предпринимателей освободили от кредитных выплат. Киевсовет выделил средства на возобновление программы финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. То есть, инструменты поддержки есть. Главное – воспользоваться ими», – подчеркнул Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

  • Президент Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» № 540-IX, который парламент принял 30 марта 2020 года. Законом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса.
  • НБУ попросил банки ввести кредитные каникулы для бизнеса. Кредитные каникулы предусматривают два этапа реструктуризации задолженностей клиентов перед банками.
  • Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта поддержала законопроект, которым отменила уплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей на время карантина в связи с коронавируса.

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По материалам Finance.UA
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