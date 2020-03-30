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Директор киевского ломбарда присвоил более 600 тысяч гривен

Директор киевского ломбарда присвоил более 600 тысяч гривен

В Киеве следователи завершили досудебное расследование в отношении директора филиала ломбарда, который путем подделки документов присвоил более 600 тыс. гривен, принадлежащих заведению.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в FACEBOOK.

Согласно материалам следствия, подозреваемый, будучи директором обособленного филиала ломбарда в г. Киеве, имел доступ к финансовым документам учреждения и информации о его клиентах. Поэтому, используя служебное положение, злоумышленник подделывал от имени реальных клиентов договоры о получении ими займов или средств под залог бытовой техники, ювелирных изделий и другого имущества.

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В целом на протяжении 2018-2019 годов мужчина составил около 70 фиктивных договоров, по которым якобы выдал клиентам более 600 тыс. гривен, а на самом деле присвоил эти средства и распорядился ими по своему усмотрению.

По материалам Finance.UA
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