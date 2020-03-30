На финансирование пенсий за апрель направлено 8,6 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за апрель и уже направил на выплаты с начала месяца 8,6 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда на странице в FACEBOOK.

“06.04.2020 года Пенсионным фондом согласно утвержденному графику профинансирваны пенсии на сумму 5,2 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала месяца на пенсионные выплаты направлено – 8,6 млрд грн.

Напомним, Пенсионный фонд Украины в марте на финансирование пенсий направил 36,04 млрд грн.

Справка Finance.ua:

Около 10 миллионов пенсионеров, чья пенсия не превышает 5000 гривен, получат государственную помощь в размере 1000 гривен.

Если гражданин при выходе на пенсию имеет сверхнормативный стаж, он может получить прибавку к пенсии.

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