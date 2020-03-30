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Uber в Киеве будет возить бесплатно всех обладателей "спецбилетов"

Uber в Киеве будет возить бесплатно всех обладателей "спецбилетов"

Uber Shuttle Heroes в Киеве во время карантина будет бесплатно возить не только медиков, но и всех работников предприятий критической инфраструктуры города.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

“С помощью нашей технологии мы хотим максимально эффективно использовать инициативу “Shuttle Heroes” и предложить всем, кому необходимо, возможность воспользоваться бесплатными поездками, чтобы добраться на работу и обратно”, — говорит Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

Кто сможет бесплатно воспользоваться сервисом Shuttle Heroes:

  • соцработники;
  • работники торговли;

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  • сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, “Киевводоканала”, “Киевтеплоэнерго”;
  • представители районных государственных администраций города Киева;
  • представители СМИ.

Как воспользоваться сервисом:

  • обладатели спецбилета могут забронировать поездку через приложения Uber или Uber Shuttle;
  • водители будут проверять пассажиров на наличие спецбилета и медицинской маски.

Uber совместно с органами местного самоуправления будет информировать руководителей предприятий о новой возможности для сотрудников доехать на и с работы из всех районов Киева.

График:

  • все 18 маршрутов с 470 остановками будут доступны с понедельника по пятницу, с 7:00 и до 21:00.

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По материалам Finance.UA
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