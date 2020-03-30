Uber в Киеве будет возить бесплатно всех обладателей "спецбилетов"

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Uber Shuttle Heroes в Киеве во время карантина будет бесплатно возить не только медиков, но и всех работников предприятий критической инфраструктуры города.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
“С помощью нашей технологии мы хотим максимально эффективно использовать инициативу “Shuttle Heroes” и предложить всем, кому необходимо, возможность воспользоваться бесплатными поездками, чтобы добраться на работу и обратно”, — говорит Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.
Кто сможет бесплатно воспользоваться сервисом Shuttle Heroes:
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Как воспользоваться сервисом:
Uber совместно с органами местного самоуправления будет информировать руководителей предприятий о новой возможности для сотрудников доехать на и с работы из всех районов Киева.
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