Uber в Киеве будет возить бесплатно всех обладателей "спецбилетов"

Uber Shuttle Heroes в Киеве во время карантина будет бесплатно возить не только медиков, но и всех работников предприятий критической инфраструктуры города.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

“С помощью нашей технологии мы хотим максимально эффективно использовать инициативу “Shuttle Heroes” и предложить всем, кому необходимо, возможность воспользоваться бесплатными поездками, чтобы добраться на работу и обратно”, — говорит Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

Кто сможет бесплатно воспользоваться сервисом Shuttle Heroes:

соцработники;

работники торговли;

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сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, “Киевводоканала”, “Киевтеплоэнерго”;

представители районных государственных администраций города Киева;

представители СМИ .

Как воспользоваться сервисом:

обладатели спецбилета могут забронировать поездку через приложения Uber или Uber Shuttle;

водители будут проверять пассажиров на наличие спецбилета и медицинской маски.

Uber совместно с органами местного самоуправления будет информировать руководителей предприятий о новой возможности для сотрудников доехать на и с работы из всех районов Киева.

График:

все 18 маршрутов с 470 остановками будут доступны с понедельника по пятницу, с 7:00 и до 21:00.

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