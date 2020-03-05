Uber Shuttle теперь будет обслуживать пригороды Киева

Менее года назад сервис Uber запустил «маршрутки» Uber Shuttle в Киеве, предложив пассажирам новый доступный вариант совместной поездки для ежедневного пользования.

На этой неделе Uber Shuttle открывает маршруты из Вишневого и Бучи в Киев, ориентированные на тех, кто добирается в украинскую столицу, не имея личного автомобиля.

Первый маршрут из Вишневого до метро Житомирская и обратно; второй — от Бучи до метро Академгородок и обратно. Эти два маршрута будут доступны с 7.00 до 21.00 в рабочие дни.



Фото: Uber

Каждая поездка на шаттле будет иметь фиксированную стоимость поездки зависимо от километража: ориентировочно 25 грн из Вишневого до метро Житомирской и 30 грн на маршруте из Бучи до метро Академгородок.



Фото: Uber

«Анализируя данные сервиса Uber Movement, — службы, которая помогает решать транспортные проблемы — за последние несколько месяцев мы убедились, что пригороды украинской столицы продолжают активно развиваться, и что количество людей, ездящих из них в Киев, постоянно растет.

Именно поэтому мы решили расширить нашу сеть маршрутов Uber Shuttle на Вишневое и Бучу, тем самым предоставив людям еще одну надежную, безопасную и недорогую альтернативу их личному автомобилю», — отметил Георгий Соколянский, глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.