Среднемесячная зарплата 11 тысяч: мнение эксперта о прогнозах Кабмина

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Кабинет министров Украины одобрил обновленный макроэкономический прогноз, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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В прогнозе указано: уровень безработицы, согласно прогнозам правительства, составит 9,4%, среднемесячная зарплата – 11 тысяч гривень.
Экперт Алексей Кущ напоминает: у нас есть два показателя безработицы, и оба не работают. Официально зарегистрированные безработные составляют порядка 1,5%, и эта цифра говорит нам лишь о том, сколько людей зарегистрировались в службах занятости в надежде на выплаты.
“Безработица по методике МОТ колеблется в пределах 8-9% (по итогам 2019-го – 8,2%, – авт.), но эти цифры очень далеки от действительности. Например, согласно этой методике экономически активным населением считаются люди от 15 до 70 лет. Но кто у нас работает в 15 лет (мы ж не Азия) и кто у нас работает в 70 (мы же не Европа)? Для того, чтобы этот показатель был рабочим в нашей стране, нужно отсечь верхний и нижний края, взяв за экономически активное население граждан в возрасте 20-60 лет”, – подчеркивает эксперт.
Что касается зарплаты в 11 тыс. грн, то, говорит Кущ, вопрос не в размере зарплаты, а в ее реальной покупательной способности к концу года. Ведь если курс перейдет за 30, а инфляция составит 10% и больше, то из зарплаты-2019 в эквиваленте 500 долларов мы перейдем к зарплате-2020 в эквиваленте 350 долларов. И вряд ли это то, что украинцы понимают под “ростом зарплат”.
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