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Увеличена сумма страховых выплат пострадавшим от несчастных случаев на производстве

Увеличена сумма страховых выплат пострадавшим от несчастных случаев на производстве

Правительство Украины увеличило на 11% ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве.

Об этом сообщили в Профсоюзе работников угольной промышленности Украины со ссылкой на Министерство энергетики и угольной промышленности.

Ежемесячные страховые выплаты, финансируемые Фондом социального страхования Украины для пострадавших на производстве и членов их семей, вырастут на 11%. Соответствующее постановление, разработанное Минсоцполитики во исполнение Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», Кабинет Министров Украины принял на своем заседании 1 апреля 2020 года.

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Перерасчет страховых выплат будет произведен с 1 марта 2020 года на коэффициент 1,11

Ранее Finance.ua писал, как получить помощь по частичной безработице. Необходимо обратиться в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции (Центр занятости), по месту регистрации его как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и подать документы.

По материалам Finance.UA
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