«Новая почта» запустила функцию онлайн-оплаты за другого человека

В мобильном приложении «Новая Почта» доступна функция, которая позволяет оплатить доставку или произвести оплату по факту онлайн за третье лицо – получателя отправления.

Об этом говорится в сообщении компании в FACEBOOK .

Чтобы произвести оплату:

Узнай номер экспресс-накладной от получателя посылки.

Открой в мобильном приложении «Новая Почта» вкладку «Мои отправления» ➡ «Отследить» ➡ осуществить поиск экспресс-накладной по телефону.

Во вкладке «Информация о посылке» появится кнопка «Полная информация о посылке». Нажимай на нее и введи номер телефона получателя посылки, на который зарегистрировано отправление.

Опция уплаты отправления активирована.

Ранее Finance.ua писал, что «Новая почта» будет бесплатно хранить посылки клиентов до конца карантина. С 18 марта отменяет плату за хранение посылок клиентов до конца карантина.

Справка Finance.ua:

«Новая почта» закрывает часть отделений, расположенных в торговых центрах. Посылки из них будут переводиться на другие отделения. Компания будет и в дальнейшем поддерживать украинцев и доставлять все необходимое, в том числе продукты питания, медицинское оборудование, защитные материалы, дезинфицирующие и антисептические средства и тому подобное.