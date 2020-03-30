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«Новая почта» запустила функцию онлайн-оплаты за другого человека

«Новая почта» запустила функцию онлайн-оплаты за другого человека

В мобильном приложении «Новая Почта» доступна функция, которая позволяет оплатить доставку или произвести оплату по факту онлайн за третье лицо – получателя отправления.

Об этом говорится в сообщении компании в FACEBOOK.

Чтобы произвести оплату:

  • Узнай номер экспресс-накладной от получателя посылки.
  • Открой в мобильном приложении «Новая Почта» вкладку «Мои отправления» ➡ «Отследить» ➡ осуществить поиск экспресс-накладной по телефону.
  • Во вкладке «Информация о посылке» появится кнопка «Полная информация о посылке». Нажимай на нее и введи номер телефона получателя посылки, на который зарегистрировано отправление.
  • Опция уплаты отправления активирована.

Ранее Finance.ua писал, что «Новая почта» будет бесплатно хранить посылки клиентов до конца карантина. С 18 марта отменяет плату за хранение посылок клиентов до конца карантина.

Справка Finance.ua:

  • «Новая почта» закрывает часть отделений, расположенных в торговых центрах. Посылки из них будут переводиться на другие отделения. Компания будет и в дальнейшем поддерживать украинцев и доставлять все необходимое, в том числе продукты питания, медицинское оборудование, защитные материалы, дезинфицирующие и антисептические средства и тому подобное.
  • «Новая почта» начала доставлять грузы “Ин Тайма». Компания “Ин Тайм” основана в 2002 году, она оказывала услуги экспресс-доставки по всей Украине и за ее пределами. Сеть “Ин Тайм” насчитывала более 602 отделений.
По материалам Finance.UA
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