С начала года правительство одолжило почти 100 млрд грн - Минфин

В первом квартале 2020 года Министерство финансов Украины заняло на внутреннем и внешнем финансовых рынках 98,2 миллиарда гривен.

Такие данные приводят в отчете Минфина за первые три месяца 2020 года.

Читайте также: В марте Госбюджет получил более 10% доходов

Так, на внешних рынках Минфин заимствовал около 34,2 миллиарда гривен (в гривневом эквиваленте). Такие заимствования – валютные, поэтому несут валютные риски (если курс доллара будет расти, то будут расти и расходы государства на обслуживание долга).

План по займам на внешних рынках в первом квартале 2020 года был выполнен на две трети (то есть государство могло заимствовать еще 17,1 миллиарда гривен на внешних рынках).

На внутреннем рынке Минфин занял 63,9 миллиарда гривен, выполнив план на 100%. 27 миллиардов гривен Минфин одолжил в гривне, а остальную сумму – в валюте.

«Общий план заимствований за отчетный период выполнен на 85,1%», – отмечают в Минфине.

Займы происходили для покрытия дефицита государственного бюджета, который возник из-за того, что доходов не хватало для финансирования всех расходов. По последним данным Минфина, государственный долг Украины составляет 83,38 миллиарда долларов или 2,048 триллиона гривен (по состоянию на начало марта 2020 года).