Украинские медики подсчитали, сколько стоит лечение Covid-19

В Украине лечение пациента, больного Covid-19, обойдется в сумму от 5 до 10 тысяч гривен.

Об этом главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк сказал в комментарии Укринформу.

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“Мы в нашем заведении подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного Covid-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривен”, – отметил Тарас Масляк.

По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине лабораторно подтверждены 794 случая Covid-19. 20 больных умерли, 13 выздоровели.