Карантин и автомобильный трафик в крупных городах: что изенилось (инфографика)

Команда проекта городских исследований «ЛУН Місто» проанализировала, как коронавирус и введение карантина повлияли на мировой автомобильный трафик.

Исследование провели, основываясь на данных сервиса TomTom, который предоставляет информацию о дорожной ситуации в реальном времени. Трафик проанализировали в Киеве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Пекине и Риме.

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Чтобы оценить ситуацию, выбрали пиковые часы, на которые на дорогах приходится больше всего машин — 8 утра и 18 вечера. Данные за понедельник 30 марта сравнили с показателями среднего трафика по понедельникам в 2019 году.

Утренний трафик:

меньше всего машин стало в Нью-Йорке. Загруженность дорог упала на 96%;

в Париже трафик уменьшился на 93%, а в Лондоне — на 81%;

дороги в Берлине стали чище на 57%;

в Киеве трафик упал на 47%;

в столице Китая Пекине ситуация на дорогах почти никак не изменилась — машин меньше всего на 11%. Это связано со снятием ограничений на передвижение транспорта и стабилизацией ситуации с коронавирусом.

Вечерний трафик:

на первом месте Нью-Йорк и Париж — машин стало меньше на 89%;

в Лондоне и Риме трафик упал на 79% и 78% соответственно;

в Берлине загруженность дорог упала на 56%;