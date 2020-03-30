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Карантин и автомобильный трафик в крупных городах: что изенилось (инфографика)

Карантин и автомобильный трафик в крупных городах: что изенилось (инфографика)

Команда проекта городских исследований «ЛУН Місто» проанализировала, как коронавирус и введение карантина повлияли на мировой автомобильный трафик.

Исследование провели, основываясь на данных сервиса TomTom, который предоставляет информацию о дорожной ситуации в реальном времени. Трафик проанализировали в Киеве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Пекине и Риме.

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Чтобы оценить ситуацию, выбрали пиковые часы, на которые на дорогах приходится больше всего машин — 8 утра и 18 вечера. Данные за понедельник 30 марта сравнили с показателями среднего трафика по понедельникам в 2019 году.

Утренний трафик:

  • меньше всего машин стало в Нью-Йорке. Загруженность дорог упала на 96%;
  • в Париже трафик уменьшился на 93%, а в Лондоне — на 81%;
  • дороги в Берлине стали чище на 57%;
  • в Киеве трафик упал на 47%;
  • в столице Китая Пекине ситуация на дорогах почти никак не изменилась — машин меньше всего на 11%. Это связано со снятием ограничений на передвижение транспорта и стабилизацией ситуации с коронавирусом.

Вечерний трафик:

  • на первом месте Нью-Йорк и Париж — машин стало меньше на 89%;
  • в Лондоне и Риме трафик упал на 79% и 78% соответственно;
  • в Берлине загруженность дорог упала на 56%;
  • в Киеве транспорта стало меньше на 38%, а в Пекине — на 17%.
По материалам ain.ua
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