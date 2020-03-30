Карантин и автомобильный трафик в крупных городах: что изенилось (инфографика)

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Команда проекта городских исследований «ЛУН Місто» проанализировала, как коронавирус и введение карантина повлияли на мировой автомобильный трафик.
Исследование провели, основываясь на данных сервиса TomTom, который предоставляет информацию о дорожной ситуации в реальном времени. Трафик проанализировали в Киеве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Пекине и Риме.
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Чтобы оценить ситуацию, выбрали пиковые часы, на которые на дорогах приходится больше всего машин — 8 утра и 18 вечера. Данные за понедельник 30 марта сравнили с показателями среднего трафика по понедельникам в 2019 году.
Утренний трафик:
Вечерний трафик:
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