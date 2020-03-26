0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 503 0

Правила въезда в столицу во время карантина - КГГА (инфографика)

Правила въезда в столицу во время карантина - КГГА (инфографика)

Запрет въезда в столицу на время противоэпидемических ограничений касается только автобусов межобластного и междугородного сообщения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Что запрещено до 24 апреля включительно:

  • регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;
  • заезд на территорию автостанций автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;

Читайте также: Если карантин затянется до лета: эксперт дал советы бизнесу

  • реализация владельцами автостанций билетов автомобильным перевозчикам, которые выполняют такие перевозки.

Запрет не распространяется на легковые автомобили:

  • Въезд на территорию Киева и выезд из нее частным автотранспортом, а также легковыми автомобилями, осуществляющими перевозки пассажиров, производится через контрольно-пропускные пункты на въездах и выездах из города.

Термометрия – на въездах будет проводиться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации – будет обязательна.

В случае выявления у водителя или пассажиров признаков острых респираторных заболеваний их направят на лечение или самоизоляцию.

Граждане, въезжающие в столицу и вернувшиеся из стран заражения COVID-2019:

  • должны предоставить информацию о месте, дате пребывания и возвращения, контактную информацию и информацию о лицах, с которыми находились в контакте, на “горячую линию” Контактного центра Киева 15-51.
  • такие граждане должны предоставить письменное информированное согласие на проведение противоэпидемических и/или профилактических мероприятий по месту жительства на пребывание в карантине (самоизоляции).

Документы. Граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, во всех общественных местах.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.