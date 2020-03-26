Правила въезда в столицу во время карантина - КГГА (инфографика)

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Запрет въезда в столицу на время противоэпидемических ограничений касается только автобусов межобластного и междугородного сообщения.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Что запрещено до 24 апреля включительно:
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Запрет не распространяется на легковые автомобили:
Термометрия – на въездах будет проводиться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации – будет обязательна.
В случае выявления у водителя или пассажиров признаков острых респираторных заболеваний их направят на лечение или самоизоляцию.
Граждане, въезжающие в столицу и вернувшиеся из стран заражения COVID-2019:
Документы. Граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, во всех общественных местах.
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