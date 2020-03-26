Правила въезда в столицу во время карантина - КГГА (инфографика)

Запрет въезда в столицу на время противоэпидемических ограничений касается только автобусов межобластного и междугородного сообщения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Что запрещено до 24 апреля включительно:

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;

заезд на территорию автостанций автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;

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реализация владельцами автостанций билетов автомобильным перевозчикам, которые выполняют такие перевозки.

Запрет не распространяется на легковые автомобили:

Въезд на территорию Киева и выезд из нее частным автотранспортом, а также легковыми автомобилями, осуществляющими перевозки пассажиров, производится через контрольно-пропускные пункты на въездах и выездах из города.

Термометрия – на въездах будет проводиться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации – будет обязательна.

В случае выявления у водителя или пассажиров признаков острых респираторных заболеваний их направят на лечение или самоизоляцию.

Граждане, въезжающие в столицу и вернувшиеся из стран заражения COVID-2019:

должны предоставить информацию о месте, дате пребывания и возвращения, контактную информацию и информацию о лицах, с которыми находились в контакте, на “горячую линию” Контактного центра Киева 15-51.

такие граждане должны предоставить письменное информированное согласие на проведение противоэпидемических и/или профилактических мероприятий по месту жительства на пребывание в карантине (самоизоляции).

Документы. Граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, во всех общественных местах.