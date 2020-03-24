Если карантин затянется до лета: эксперт дал советы бизнесу

Режим чрезвычайной ситуации с 25 марта действует на всей территории Украины, а карантин продлили до 24 апреля, хотя изначально он был объявлен до 3 апреля. Перенесение даты окончания карантина на более поздний срок может нанести фатальный урон по украинскому бизнесу. Однако эксперты считают, что карантин будет завершен даже позднее 24 апреля.

Александр Соколов, генеральный директор компании Pro-consulting, специализирующейся на исследовании рынков и финансовой аналитике, заметил, что сейчас для украинских предприятий важно понять: после заявленной даты окончания карантина не произойдет возвращения на круги своя, а Украина находится только в начале кризиса.

“Нидерланды уже продлили карантин до 1 июня, в Казахстане – до 17 апреля и с более жесткими ограничениями. За ними последуют и другие страны. Поэтому свою деятельность предприятия будут планировать именно для карантина, который может продлиться до лета. Задача: продумать, как лучше всего организовать работу персонала, от доставки людей к месту работы и до схемы производства с задействованием меньшего количества работников”, – комментирует Соколов.

Он также предложил организационные меры, внедрив которые, украинские предприятия смогут минимизировать негативные последствия от ограничительных мер.

“В целом для украинских компаний пришло время кризисного менеджмента. Нужно проанализировать все бизнес-процессы, определить сильные и слабые стороны, от чего предприятие наиболее зависит, и по максимуму подстраховать их: оптимизировать запасы сырья, разработать альтернативные цепочки поставок, ограничить статьи расходов, выработать оптимальные методы обращения с краткосрочными и долгосрочными обязательствами”, – отметил Соколов.