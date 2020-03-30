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Нацбанк сообщил, на что в Украине пойдут деньги МВФ

Нацбанк сообщил, на что в Украине пойдут деньги МВФ

Украина почти выполнила “домашнее задание” Международного валютного фонда для получения финансовой поддержки, которая должна быть направлена ​​на покрытие дефицита бюджета и создания “Стабилизационного фонда”.

Об этом сообщило правление Национального банка на встрече с членами Европейской Бизнес Ассоциации и бизнеса.

“Украина уже почти выполнила “домашнее задание” для утверждения меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом и получения не только программы расширенного финансирования, но и сопутствующего финансирования от Всемирного банка и других официальных кредиторов”, – сообщили в НБУ.

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Так, на этой неделе Верховная Рада приняла закон о свободном обращении земли и приняла в первом чтении изменения в банковское законодательство. То есть, осталось только окончательное принятие парламентом банковского закона во втором чтении. Кроме того, Нацбанк заявил, что ожидает от Фонда помощи в преодолении коронавируса.

“Большая часть средств от МВФ должна быть направлена ​​туда, где в них государство сегодня больше всего нуждается, – в государственный бюджет, на котором лежит основное финансовое бремя преодоления эпидемии в Украине. А именно – на покрытие дефицита бюджета и создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом в Украина”, – говорится в сообщении Нацбанка.

Вместе с тем, отметили в НБУ, международные резервы Украины сегодня составляют около 25 млрд долларов и достаточны, чтобы НБУ мог поддерживать финансовую стабильность, проводя при необходимости валютные интервенции.

“Вместе с тем, важно понимать, что средства от МВФ, которые поступят в госбюджет, будут зачислены на валютный счет Минфина, который учитывается в объеме международных резервов”, – сказано в сообщении.

По материалам УНН
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