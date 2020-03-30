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Цены на газ для населения за полугодие упали на четверть

Цены на газ для населения за полугодие упали на четверть

Средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2019 года составила 6415,85 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, что на 23,5% меньше, чем в первом полугодии (8383,95 грн).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, средняя цена для бытовых потребителей Украины составила 6599,36 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, что на 27,5% ниже, чем в первом полугодии 2019 года (9102,69 грн).

При этом бытовые потребители получили за полугодие 3282,8 млн кубометров газа, небытовые – 11 422 млн кубометров.

Справка Finance.ua:

  • В марте 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 3,40 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам).
  • Возможность снижения цены на газ для населения на 14% появилась благодаря тому, что рынок природного газа в Украине сейчас перенасыщен.

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По материалам Finance.UA
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