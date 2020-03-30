Цены на газ для населения за полугодие упали на четверть

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Средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2019 года составила 6415,85 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, что на 23,5% меньше, чем в первом полугодии (8383,95 грн).
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
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По данным статистического ведомства, средняя цена для бытовых потребителей Украины составила 6599,36 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, что на 27,5% ниже, чем в первом полугодии 2019 года (9102,69 грн).
При этом бытовые потребители получили за полугодие 3282,8 млн кубометров газа, небытовые – 11 422 млн кубометров.
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