Цены на газ для населения за полугодие упали на четверть

Средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2019 года составила 6415,85 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, что на 23,5% меньше, чем в первом полугодии (8383,95 грн).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, средняя цена для бытовых потребителей Украины составила 6599,36 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, что на 27,5% ниже, чем в первом полугодии 2019 года (9102,69 грн).

При этом бытовые потребители получили за полугодие 3282,8 млн кубометров газа, небытовые – 11 422 млн кубометров.

Справка Finance.ua:

В марте 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей ( ПСО ), составит 3,40 грн за кубометр (без учета НДС , наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам).

Возможность снижения цены на газ для населения на 14% появилась благодаря тому, что рынок природного газа в Украине сейчас перенасыщен.

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