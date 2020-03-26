У Зеленского прокомментировали принятие закона о рынке земли

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинету министров предстоит еще много сделать для развития прозрачного рынка земли в Украине – от создания эффективного земельного кадастра до системной поддержки фермеров.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в FACEBOOK после принятия парламентом закона о рынке земли.
“Верховная Рада наконец приняла закон о земле! Это бесспорно историческое событие. И это первый шаг земельной реформы. Правительство должно сделать еще очень много для развития прозрачного и справедливого земельного рынка – от эффективного земельного кадастра до системной поддержки наших фермеров”, – отметил он.
Также Ермак подчеркнул, что среди задач сейчас – как всестороннее развитие аграрно-промышленного комплекса, так и продовольственная безопасность и социально-экономическое укрепление украинского села.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Принят закон о рынке земли: что важно знать (инфографика)7 ч. назад - 8440 31
Ермак рассказал, когда в украинских аптеках появятся маскиВчера, 19:44 - 2201 12
АТБ заявила, что производители пытаются повысить цены на куриное яйцо на 47%3 ч. назад - 1052 9
Если не будет внешней поддержки: Шмыгаль пугает дефолтом3 ч. назад - 978 8
В НБУ объяснили, почему из «антиколомойского» закона не убрали возможность компенсации морального ущерба3 ч. назад - 797 4
Как покупают недвижимость во вторую неделю карантина (инфографика)Вчера, 17:04 - 11549 1
J.P. Morgan спрогнозировал уровень ВВП и курс гривны до конца годаВчера, 20:01 - 8735 1
Принят закон о рынке земли: что важно знать (инфографика)7 ч. назад - 8440 31
Что предусматривает антикризисный закон для граждан и для бизнесаВчера, 15:00 - 4733 1
Межбанк: как голосования в Раде повлияли на курсВчера, 18:37 - 4488 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернетаВчера, 14:10 - 751
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 3846 4
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 15461 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 871
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7512 4