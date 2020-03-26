У Зеленского прокомментировали принятие закона о рынке земли

Кабинету министров предстоит еще много сделать для развития прозрачного рынка земли в Украине – от создания эффективного земельного кадастра до системной поддержки фермеров.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в FACEBOOK после принятия парламентом закона о рынке земли.

“Верховная Рада наконец приняла закон о земле! Это бесспорно историческое событие. И это первый шаг земельной реформы. Правительство должно сделать еще очень много для развития прозрачного и справедливого земельного рынка – от эффективного земельного кадастра до системной поддержки наших фермеров”, – отметил он.

Также Ермак подчеркнул, что среди задач сейчас – как всестороннее развитие аграрно-промышленного комплекса, так и продовольственная безопасность и социально-экономическое укрепление украинского села.

Справка Finance.ua:

В ночь с 30 на 31 марта 2020 года народные депутаты Украины поддержали законопроект № 2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения” во время внеочередного заседания.

Сроки запуска рынка земли: 1 июля 2021 года. В предыдущей редакции планировали с 1 октября 2020 года.

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