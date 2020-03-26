0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 475 0

У Зеленского прокомментировали принятие закона о рынке земли

У Зеленского прокомментировали принятие закона о рынке земли

Кабинету министров предстоит еще много сделать для развития прозрачного рынка земли в Украине – от создания эффективного земельного кадастра до системной поддержки фермеров.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в FACEBOOK после принятия парламентом закона о рынке земли.

“Верховная Рада наконец приняла закон о земле! Это бесспорно историческое событие. И это первый шаг земельной реформы. Правительство должно сделать еще очень много для развития прозрачного и справедливого земельного рынка – от эффективного земельного кадастра до системной поддержки наших фермеров”, – отметил он.

Также Ермак подчеркнул, что среди задач сейчас – как всестороннее развитие аграрно-промышленного комплекса, так и продовольственная безопасность и социально-экономическое укрепление украинского села.

Справка Finance.ua:

  • В ночь с 30 на 31 марта 2020 года народные депутаты Украины поддержали законопроект № 2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения” во время внеочередного заседания.
  • Сроки запуска рынка земли: 1 июля 2021 года. В предыдущей редакции планировали с 1 октября 2020 года.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.