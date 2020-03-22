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МАУ отменяет все регулярные рейсы до 24 апреля (инфографика)

МАУ отменяет все регулярные рейсы до 24 апреля (инфографика)

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов до 24 апреля включительно.

Об этом сообщает пресс служба авиакомпании.

“Вчера Правительство расширило политику предотвращения распространения на территории Украины вируса COVID-19 на всю страну. Как результат, авиакомпания МАУ прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов по 24 апреля 2020 года включительно”, – говорится в сообщении.

Перевозчик сообщил, что в этих форс-мажорных обстоятельствах из-за большой нагрузки контакт-центр временно не принимает звонки.

“Из-за нехватки ресурса мы не сможем обработать все обращения одновременно, поэтому просим присылать только очень срочные запросы, например, для оформления авиабилетов на май или июнь”, – отметили в компании.

Справка Finance.ua:

  • Еврокомиссия разъяснила права авиапассажиров, рейсы которых были отменены из-за ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом.

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По материалам Finance.UA
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