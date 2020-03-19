В ПриватБанке рассказали, кому не будут начислять комиссию во время карантина

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На протяжении периода действия карантина ПриватБанк не будет будет начислять фиксированную комиссию торговым предприятиям, которые пользуются POS-терминалами банка.
Об этом сообщает пресс служба-банка.
“В непростые времена для предпринимателей, прекративших свою деятельность и ушедших на карантин, мы идем навстречу и не станем начислять плату за пользование POS-терминалами нашим клиентам – торговым предприятиям”, – говорит руководитель направления обслуживания торговых предприятий Евгений Васильцов.
Где зафиксировано наибольшее падение объемов эквайринга:
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