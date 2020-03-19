В ПриватБанке рассказали, кому не будут начислять комиссию во время карантина

На протяжении периода действия карантина ПриватБанк не будет будет начислять фиксированную комиссию торговым предприятиям, которые пользуются POS-терминалами банка.

Об этом сообщает пресс служба-банка.

“В непростые времена для предпринимателей, прекративших свою деятельность и ушедших на карантин, мы идем навстречу и не станем начислять плату за пользование POS-терминалами нашим клиентам – торговым предприятиям”, – говорит руководитель направления обслуживания торговых предприятий Евгений Васильцов.

Где зафиксировано наибольшее падение объемов эквайринга:

в торговых точках, продающих ювелирные украшения и часы – на 76%;

в магазинах одежды и обуви товарооборот упал на 61%;

в магазинах косметики продажи уменьшились на 51%;

в заведениях питания (кафе и рестораны) за неделю уменьшились примерно на 48%;

в магазинах бытовой техники и товаров для дома на 38%, а на АЗС на 17%.

Справка Finance.ua:

В отделениях ПриватБанка во время карантина количество уменьшилось вдвое.