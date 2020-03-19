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В ПриватБанке рассказали, кому не будут начислять комиссию во время карантина

В ПриватБанке рассказали, кому не будут начислять комиссию во время карантина

На протяжении периода действия карантина ПриватБанк не будет будет начислять фиксированную комиссию торговым предприятиям, которые пользуются POS-терминалами банка.

Об этом сообщает пресс служба-банка.

“В непростые времена для предпринимателей, прекративших свою деятельность и ушедших на карантин, мы идем навстречу и не станем начислять плату за пользование POS-терминалами нашим клиентам – торговым предприятиям”, – говорит руководитель направления обслуживания торговых предприятий Евгений Васильцов.

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Где зафиксировано наибольшее падение объемов эквайринга:

  • в торговых точках, продающих ювелирные украшения и часы – на 76%;
  • в магазинах одежды и обуви товарооборот упал на 61%;
  • в магазинах косметики продажи уменьшились на 51%;
  • в заведениях питания (кафе и рестораны) за неделю уменьшились примерно на 48%;
  • в магазинах бытовой техники и товаров для дома на 38%, а на АЗС на 17%.

Справка Finance.ua:

  • 20 марта 2020 года ПриватБанк расширил для своих клиентов перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме online в веб-версии Приват24.

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По материалам Finance.UA
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