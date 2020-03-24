Треть украинских компаний не могут отпустить работников на удаленку – опрос

Почти треть украинских компаний не могут отпустить более половины своих сотрудников на удаленную работу на время карантина.

Об этом свидетельствует опрос Американской торговой палаты в Украине и компании “Делойт” более 100 представителей украинского бизнеса из 96 организаций.

В исследовании приняли участие как небольшие и средние компании из разных профессиональных сфер, так и более крупные.

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В 30% компаний сообщили, что более половины их персонала не смогут работать удаленно. А 4% респондентов отметили, что вообще никто из их сотрудников не может работать дистанционно.

18% опрошенных указали, что весь персонал их компаний может работать вне офисов (как правило, это небольшие по численности компании, насчитывающие менее 200 работников).

К главным вызовам во время пандемии руководители компаний отнесли:

административные ограничения, то есть необходимость в физически имеющихся документах, подписях и т.д.;

психологические факторы, то есть стресс сотрудников из-за пандемии, карантина и неопределенности будущего;

отсутствие опыта или желания работников работать из дома, дистанционно в командах;

недостаточная эффективность технических средств, например, инструментов для удаленной работы, качество связи, нагрузка на внутренние системы и т.п.

Более половины компаний (65%) считают, что они не выполнят в этом году свои планы деятельности из-за коронавируса и его влияния на экономику. Однако есть часть респондентов, которые настроены более оптимистично – они считают, что смогут выполнить (16%) и значительно перевыполнить план (2%).