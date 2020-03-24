Треть украинских компаний не могут отпустить работников на удаленку – опрос

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Почти треть украинских компаний не могут отпустить более половины своих сотрудников на удаленную работу на время карантина.
Об этом свидетельствует опрос Американской торговой палаты в Украине и компании “Делойт” более 100 представителей украинского бизнеса из 96 организаций.
В исследовании приняли участие как небольшие и средние компании из разных профессиональных сфер, так и более крупные.
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В 30% компаний сообщили, что более половины их персонала не смогут работать удаленно. А 4% респондентов отметили, что вообще никто из их сотрудников не может работать дистанционно.
18% опрошенных указали, что весь персонал их компаний может работать вне офисов (как правило, это небольшие по численности компании, насчитывающие менее 200 работников).
К главным вызовам во время пандемии руководители компаний отнесли:
Более половины компаний (65%) считают, что они не выполнят в этом году свои планы деятельности из-за коронавируса и его влияния на экономику. Однако есть часть респондентов, которые настроены более оптимистично – они считают, что смогут выполнить (16%) и значительно перевыполнить план (2%).
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