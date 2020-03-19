В Нацбанке сообщили, будут ли вводить ограничения на использование средств, которые есть у населения или бизнеса

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Банковская система на сегодня имеет достаточно ликвидности, чтобы поддержать экономику и население.
Об этом в эфире “Свободы слова” сказала первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.
“Банковская система на сегодня ликвидна. Она имеет достаточно ликвидности, чтобы поддержать экономику и население. Банковская система достаточно капитализирована, чтобы выдержать временные осложнения, которые могут возникнуть в связи с ограничительными мерами”, – сказала Рожкова.
Она подчеркнула, что работа отделений банков, банков и терминалов является бесперебойной.
“Мы видим тот факт, что количество посещений сокращается. Но они работают, люди имеют доступ к своим счетам. Никаких ограничений по использованию средств, которые есть у населения или бизнеса, которые аккумулированы на счетах в банках, нет. И НБУ не видит оснований вводить ограничения”, – отметила Рожкова.
Она напомнила, что НБУ готов к рефинансированию украинских банков в случае, если в этом будет потребность.
“Уже сегодня мы изменили сроки рефинансирования, удлинив их для банков. Рефинансирование может быть больше года. Если возникнет такая необходимость для банков, мы его введем”, – рассказала Рожкова.
По ее словам, НБУ также пока продолжает свое присутствие на валютном рынке.
“Это очень важно, поскольку с начала введения карантинных мер мы видели определенные ажиотажные явления на рынке. Это понятно, потому что бизнес и население потеряли уверенность”, – добавила Рожкова.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
😷Коронавирус "съел" еще $1 млрд из резервов УкраиныВчера, 11:36 - 4503 8
Бизнес прокомментировал возможное введение чрезвычайного положения в УкраинеВчера, 17:00 - 2525 7
В Киеве выдали почти 100 тысяч спецбилетов для проездаВчера, 15:34 - 975 7
Аваков сообщил, когда попадут в области прибывшие в Украину тесты на коронавирусВчера, 12:34 - 1608 6
НБУ перенес старт работы СЭП в режиме 23/7Вчера, 11:45 - 946 5
В Германии раздадут предпринимателям по 9-15 тысяч евроВчера, 17:42 - 6789 3
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 6466
😷Коронавирус "съел" еще $1 млрд из резервов УкраиныВчера, 11:36 - 4503 8
Запрет на выезд из Украины и дистанция в 1,5 метра: Кабмин ужесточил карантинВчера, 20:00 - 4178 3
«Самоубийство для экономики», - Милованов о закрытии предприятий на карантинВчера, 19:00 - 2612
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусомОколо часа назад - 27
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)Позавчера, 11:30 - 5623 1
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 1788
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса18.03.2020, 14:10 - 4503
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)17.03.2020, 15:10 - 3301