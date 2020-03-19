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В Нацбанке сообщили, будут ли вводить ограничения на использование средств, которые есть у населения или бизнеса

В Нацбанке сообщили, будут ли вводить ограничения на использование средств, которые есть у населения или бизнеса

Банковская система на сегодня имеет достаточно ликвидности, чтобы поддержать экономику и население.

Об этом в эфире “Свободы слова” сказала первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

“Банковская система на сегодня ликвидна. Она имеет достаточно ликвидности, чтобы поддержать экономику и население. Банковская система достаточно капитализирована, чтобы выдержать временные осложнения, которые могут возникнуть в связи с ограничительными мерами”, – сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что работа отделений банков, банков и терминалов является бесперебойной.

“Мы видим тот факт, что количество посещений сокращается. Но они работают, люди имеют доступ к своим счетам. Никаких ограничений по использованию средств, которые есть у населения или бизнеса, которые аккумулированы на счетах в банках, нет. И НБУ не видит оснований вводить ограничения”, – отметила Рожкова.

Она напомнила, что НБУ готов к рефинансированию украинских банков в случае, если в этом будет потребность.

“Уже сегодня мы изменили сроки рефинансирования, удлинив их для банков. Рефинансирование может быть больше года. Если возникнет такая необходимость для банков, мы его введем”, – рассказала Рожкова.

По ее словам, НБУ также пока продолжает свое присутствие на валютном рынке.

“Это очень важно, поскольку с начала введения карантинных мер мы видели определенные ажиотажные явления на рынке. Это понятно, потому что бизнес и население потеряли уверенность”, – добавила Рожкова.

Справка Finance.ua:

  • В Национальном банке Украины ранее сообщали, что украинцы стали реже посещать банковские отделения.
  • Украинцам рекомендуют меньше пользоваться наличными и переходить на безналичные расчеты в связи с риском распространения коронавируса.

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По материалам УКРИНФОРМ
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