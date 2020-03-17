Спрос на доллар среди украинцев составил $30-40 млн в день

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В условиях карантина спрос украинцев на валюту в день составляет $30-40 млн.
Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе пресс-брифинга руководства регулятора.
“В основном спрос на валюту сегодня генерируется украинским бизнесом… Спрос со стороны физлиц составляет $30-40 млн”, – отметил он. И добавил, что украинцы стали немного меньше покупать валюту.
“Физлица покупают иностранную валюту в основном онлайн. Покупка налички очень сократилась. Что касается нерезидентов, то спрос с их стороны очень небольшой. Он не составляет и 1% от общего спроса. Весь другой спрос генерируют украинские компании”, – подчеркнул он.
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