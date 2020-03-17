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В Нацбанке прогнозируют «разворот» курса валют

В Нацбанке прогнозируют «разворот» курса валют

Национальный банк Украины прогнозирует, что вскоре девальвация гривны может смениться падением курса иностранных валют.

По этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий в ходе брифинга 20 марта.

«Мы считаем, что курс не может двигаться в одном направлении. Безусловно, курс будет разворачиваться, он не будет стоять на месте. Важными для этой уверенности могут быть положительные новости», – заявил Чурий.

Курс доллара и евро может упасть в случае, если Украина подпишет новую кредитную программу с Международным валютным фондом на 5,5 миллиарда долларов. После подписания программы МВФ направит в Украину первый транш, который укрепит золотовалютные резервы и будет способствовать укреплению гривны.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк призвал украинские банки снизить тарифы на безналичные операции для стимулирования клиентов пользоваться онлайн-сервисами вместо наличных операций, и при отсутствии реакции банкиров готов принять административные меры.

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По материалам hromadske.tv
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