В Нацбанке прогнозируют «разворот» курса валют

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Национальный банк Украины прогнозирует, что вскоре девальвация гривны может смениться падением курса иностранных валют.
По этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий в ходе брифинга 20 марта.
«Мы считаем, что курс не может двигаться в одном направлении. Безусловно, курс будет разворачиваться, он не будет стоять на месте. Важными для этой уверенности могут быть положительные новости», – заявил Чурий.
Курс доллара и евро может упасть в случае, если Украина подпишет новую кредитную программу с Международным валютным фондом на 5,5 миллиарда долларов. После подписания программы МВФ направит в Украину первый транш, который укрепит золотовалютные резервы и будет способствовать укреплению гривны.
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