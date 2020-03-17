😷 В Минздраве объяснили, где возьмут деньги на доплату медикам во время пандемии

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Министерство здравоохранения Украины рассматривает различные варианты аккумулирования средств на дополнительные выплаты медикам, которые работают в усиленном режиме в связи с коронавирусом.
Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, сейчас Национальная служба здоровья имеет определенную сумму средств для проведения таких выплат.
“На доплаты мы найдем средства. Сегодня мы просчитываем это. В ближайшее время мы проинформируем о сумме средств, которые будут доплачиваться медицинским работникам. Нацслужба здоровья уже пересмотрела коэффициенты. У нее имеется определенная сумма средств по программе медицинских гарантий, которая будет забрана именно на доплаты медработникам”, – заявил Ляшко.
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