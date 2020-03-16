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Нехватка валюты: НБУ купил наличные в евро и ждет доллары

Нехватка валюты: НБУ купил наличные в евро и ждет доллары

Представители Нацбанка Украины провели совещание с 50 крупнейшими украинскими банками и ассоциациями, на котором обсудили ситуацию с нехваткой валютной наличности в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в FACEBOOK.

Недостаток валютной наличности. С дефицитом валютной наличности из-за перебоев в авиасообщении – боремся. НБУ уже закупил часть наличности в евро, сегодня проведем аукцион, чтобы банки смогли обменять безналичную валюту на наличную.

“Также договариваемся с контрагентами из США о доставке крупной партии в долларах. НБУ не печатает доллары и евро, поэтому надо подождать доставки”, – сообщает регулятор.

“Деньги в банкоматах должны быть, а граждане должны иметь доступ к финансовым услугам. Поэтому банкам, особенно крупным, нужно договориться о работе отделений и покрытии всех регионов. Отдельно об ограничениях. Национальный банк против любых ограничений, будь то ограничений на выдачу депозитов, или на предоставление кредитов, или операций с валютой. Вместо ограничений – коммуникация и разъяснения”, – подчеркнули в НБУ.

Национальный банк также советует:

  • снизить контакты с наличными (национальной и иностранной),
  • меньше снимать средства в банкоматах,
  • пользоваться дистанционным банковским обслуживанием,
  • рассчитываться по безналу, лучше бесконтактно (90% платежных терминалов в Украине поддерживают такую возможность).

Справка Finance.ua:

  • На период карантина Национальный банк разрешил применить льготный режим обслуживания ко всем работающим кредитам.
  • Ко всем кредитам, которые на вечер 7 марта 2020 года были работающими и обслуживались, можно применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий, и это не окажет негативного влияния на капитал банка.
  • Национальный банк Украины прекратил продажу нумизматической продукции. Этот шаг связан с введением профилактических мероприятий для предотвращения распространения острой респираторной болезни, вызванной новым коронавирусом.
По материалам Finance.UA
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