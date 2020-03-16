Нехватка валюты: НБУ купил наличные в евро и ждет доллары

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Представители Нацбанка Украины провели совещание с 50 крупнейшими украинскими банками и ассоциациями, на котором обсудили ситуацию с нехваткой валютной наличности в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в FACEBOOK.
Недостаток валютной наличности. С дефицитом валютной наличности из-за перебоев в авиасообщении – боремся. НБУ уже закупил часть наличности в евро, сегодня проведем аукцион, чтобы банки смогли обменять безналичную валюту на наличную.
“Также договариваемся с контрагентами из США о доставке крупной партии в долларах. НБУ не печатает доллары и евро, поэтому надо подождать доставки”, – сообщает регулятор.
“Деньги в банкоматах должны быть, а граждане должны иметь доступ к финансовым услугам. Поэтому банкам, особенно крупным, нужно договориться о работе отделений и покрытии всех регионов. Отдельно об ограничениях. Национальный банк против любых ограничений, будь то ограничений на выдачу депозитов, или на предоставление кредитов, или операций с валютой. Вместо ограничений – коммуникация и разъяснения”, – подчеркнули в НБУ.
Национальный банк также советует:
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