😷 Нацбанк приостановил продажу коллекционных монет

Национальный банк Украины прекратил продажу нумизматической продукции. Этот шаг связан с введением профилактических мероприятий для предотвращения распространения острой респираторной болезни, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сказано в сообщении регулятора.

“С 18 марта 2020 года приостанавливается реализация нумизматической продукции, заказанной через систему «Online заказ». Невыкупленная нумизматическая продукция, заказанная через систему “Online заказ”, будет доступна для реализации после снятия профилактических мероприятий”, – говорится в сообщении.

Также приостанавливается реализация нумизматической продукции через кассы свободной продажи по адресу: г. Киев, Контрактовая площадь, 2а. О возобновлении работы Национальный банк сообщит дополнительно. Спасибо за понимание!