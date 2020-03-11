0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 179 0

😷 Нацбанк приостановил продажу коллекционных монет

&#128567; Нацбанк приостановил продажу коллекционных монет

Национальный банк Украины прекратил продажу нумизматической продукции. Этот шаг связан с введением профилактических мероприятий для предотвращения распространения острой респираторной болезни, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сказано в сообщении регулятора.

“С 18 марта 2020 года приостанавливается реализация нумизматической продукции, заказанной через систему «Online заказ». Невыкупленная нумизматическая продукция, заказанная через систему “Online заказ”, будет доступна для реализации после снятия профилактических мероприятий”, – говорится в сообщении.

Также приостанавливается реализация нумизматической продукции через кассы свободной продажи по адресу: г. Киев, Контрактовая площадь, 2а. О возобновлении работы Национальный банк сообщит дополнительно. Спасибо за понимание!

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Банковские металлы
Смотри также
Весь рынок:Банковские металлы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.