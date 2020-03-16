НБУ разрешил банкам предоставить льготы клиентам по кредитам

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На период карантина Национальный банк разрешил применить льготный режим обслуживания ко всем работающим кредитам.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Как отмечается, ко всем кредитом, которые на вечер 7 марта 2020 года были работающими и обслуживались, можно применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий, и это не окажет негативного влияния на капитал банка.
«Клиенты нервничают и просят реальных подходов реструктуризации. Начинайте работу уже сейчас. Примеры реструктуризаций и применения льготного режима в наших нормативно-правовых актах, в частности в постановлении №97. Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными. Особым должен быть подход и к тем отраслям, которые из-за карантина полностью теряют доходы и сегодня не работают, и к населению, которое в результате карантинных мероприятий и приостановки работы отдельных компаний временно не работает», – заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
Кроме того, Екатерина Рожкова отметила, что в нынешних условиях чрезвычайно важным является борьба с вирусом паники. Поэтому банки не должны накладывать какие-либо ограничения на операции клиентов.
«Мы против ограничений. Вместо ограничений должна быть здоровая коммуникация с клиентом. Банки также должны регулярно подкреплять наличностью банкоматы и обеспечить работу отделений во всех регионах, особенно это касается крупнейших банков», – отметила она.
Верховная Рада по инициативе Национального банка запретила банкам начислять штрафы и пени за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля.
Как сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, Национальный банк уменьшает регуляторную нагрузку на банки, отсрочив проведение стресс-тестирования, введение буферов капитала и отменив выездные проверки банков.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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