НБУ разрешил банкам предоставить льготы клиентам по кредитам

На период карантина Национальный банк разрешил применить льготный режим обслуживания ко всем работающим кредитам.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Как отмечается, ко всем кредитом, которые на вечер 7 марта 2020 года были работающими и обслуживались, можно применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий, и это не окажет негативного влияния на капитал банка.

«Клиенты нервничают и просят реальных подходов реструктуризации. Начинайте работу уже сейчас. Примеры реструктуризаций и применения льготного режима в наших нормативно-правовых актах, в частности в постановлении №97. Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными. Особым должен быть подход и к тем отраслям, которые из-за карантина полностью теряют доходы и сегодня не работают, и к населению, которое в результате карантинных мероприятий и приостановки работы отдельных компаний временно не работает», – заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Кроме того, Екатерина Рожкова отметила, что в нынешних условиях чрезвычайно важным является борьба с вирусом паники. Поэтому банки не должны накладывать какие-либо ограничения на операции клиентов.

«Мы против ограничений. Вместо ограничений должна быть здоровая коммуникация с клиентом. Банки также должны регулярно подкреплять наличностью банкоматы и обеспечить работу отделений во всех регионах, особенно это касается крупнейших банков», – отметила она.

Верховная Рада по инициативе Национального банка запретила банкам начислять штрафы и пени за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля.

Как сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, Национальный банк уменьшает регуляторную нагрузку на банки, отсрочив проведение стресс-тестирования, введение буферов капитала и отменив выездные проверки банков.

Справка Finance.ua:

По итогам 2019 года объем неработающих кредитов в банковской системе сократился на 100 млрд грн.

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