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Города мира, откуда украинцы смогут бесплатно вернуться (инфографика)

Города мира, откуда украинцы смогут бесплатно вернуться (инфографика)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал города, из которых можно будет бесплатно или по льготным ценам добраться до Украины.

Об этом сообщил глава государства в своем обращении к гражданам, который обнародовали на его странице в Facebook.

Мининфраструктуры: готовятся спецрейсы для эвакуации украинцев. «Нами сформированы так называемые хабовые точки. Попав туда, вы сможете добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам», — заявил Зеленский.

Список городов будет дополняться на официальном сайте МИД.

“Кто-то не успел вернуться, потому что авиакомпания отменила рейсы, кто-то застрял на границе, кто-то попал на карантин в отеле. Но знайте — мы обязательно вас вытащим. Наши послы и консулы работают круглосуточно. Для решения ваших проблем МИД и Министерство инфраструктуры максимально мобилизованы», — подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

  • В Фонде соцстраха дали разъяснения по оформлению больничных и их выплате в период чрезвычайной ситуации. На компенсацию имеют право все работники на период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским контролем.
  • Размеры компенсации здесь.

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По материалам Finance.UA
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