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В Фонде соцстраха дали разъяснения по оформлению больничных и их выплате в период чрезвычайной ситуации

В Фонде соцстраха дали разъяснения по оформлению больничных и их выплате в период чрезвычайной ситуации

Все выплаты по больничным в период чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, будут осуществляться Фондом социального страхования в полном объеме.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Потребность минимизировать контакты сегодня насущная, поэтому еще большую актуальность приобретает внедрение электронных больничных. Благодаря плодотворному сотрудничеству с Офисом Президента, Министерством социальной политики, Министерством здравоохранения и Пенсионным фондом Украины внедрение Электронного реестра листков нетрудоспособности находится на финальном этапе. Процедура получения больничных будет упрощена и станет прозрачной», – сказала директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Елена Дума.

Перечень страховых случаев, по которым предусмотрено предоставление материального обеспечения Фондом социального страхования Украины, был расширен на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19.

Кто имеет право на компенсацию:

  • все работающие на период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским наблюдением.

Размер пособия:

  • 50% от средней заработной платы застрахованного лица независимо от продолжительности страхового стажа;
  • помощь будет финансироваться, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые пять дней оплачиваются за счет средств работодателя);
  • выплаты осуществляются Фондом на основании выданного застрахованному лицу листка нетрудоспособности.
По материалам Finance.UA
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