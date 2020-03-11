😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса

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Вакцина от нового коронавируса будет доступна на рынке осенью 2020 года.
Соответствующее заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с руководством немецкой биотехнологической компании CureVac.
“Европейский Союз предоставляет этой компании 80 млн евро, и я надеюсь, что с этой поддержкой мы можем получить вакцину на рынке, возможно, к осени. Это могло бы спасти много жизней в Европе и в остальном мире”, — цитирует фон дер Ляйен Deutsche Welle.
Накануне немецкая биотехнологическая компания CureVac категорически опровергла сообщения СМИ, якобы президент США Дональд Трамп предлагал им большую сумму денег за передачу США исключительных прав на вакцину против коронавируса, что находится в разработке.
Однако, CureVac подтвердила, что была единственной немецкой компанией на совещании в Белом доме, на котором шла речь о прогрессе в разработке вакцины против коронавируса. В компании отметили, что в начале лета могут начать первые испытания вакцины.
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