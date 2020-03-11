😷 «Новая почта» будет бесплатно хранить посылки клиентов до конца карантина

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«Новая почта» с 18 марта отменяет плату за хранение посылок клиентов до конца карантина.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Мы понимаем, что в сложившейся ситуации наши клиенты могут не успеть забрать посылки вовремя. «Новая почта» продолжает работать и предоставлять услуги клиентам в полном объеме. Вся цепь нашей доставки работает – отделения, терминалы, курьеры, почтоматы. Перевозка груза проводится без ограничений. Кроме того, в обычном режиме продолжает работать международная доставка”, – говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, все отделения «Новой почты» оснащены дезинфекторами, защитными масками, перчатками. В отделениях постоянно производится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств.
“Мы контролируем расстояние очереди и не допускаем большого скопления людей. Наши сотрудники проходят первичный осмотр и не допускаются к работе в случае ухудшения самочувствия”, – добавили в компании.
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