Большинство авиакомпаний мира могут обанкротиться до конца мая

Пандемия коронавируса и ограничения авиасообщения может привести к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире до конца мая, если власть и отрасль не будут принимать согласованные шаги для предотвращения этой ситуации.

Об этом заявила сиднейская консалтинговая компания “Авиационный центр САРА”, передает Bloomberg.

Читайте также: В МАУ рассказали, каких убытков ожидают от приостановки авиасообщения

Отмечается, что многие авиакомпании уже имеют проблемы с выплатой долгов – резервы компаний быстро истощаются из-за отмены рейсов.

“Чтобы избежать катастрофы, необходимы скоординированные действия власти и отрасли. В противном случае выход из кризиса будет похож на жестокое поле битвы, “засеянное” жертвами”, – заявила компания “Авиацонный центр САРА”.

Аналитики считают, что крупнейшие перевозчики США, Китая и Ближнего Востока могут пережить кризис благодаря поддержке государств или владельцев.

Справка Finance.ua:

Wizz Air до 31 марта приостанавливает выполнение перелетов на украинских маршрутах;