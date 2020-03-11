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Большинство авиакомпаний мира могут обанкротиться до конца мая

Большинство авиакомпаний мира могут обанкротиться до конца мая

Пандемия коронавируса и ограничения авиасообщения может привести к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире до конца мая, если власть и отрасль не будут принимать согласованные шаги для предотвращения этой ситуации.

Об этом заявила сиднейская консалтинговая компания “Авиационный центр САРА”, передает Bloomberg.

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Отмечается, что многие авиакомпании уже имеют проблемы с выплатой долгов – резервы компаний быстро истощаются из-за отмены рейсов.

“Чтобы избежать катастрофы, необходимы скоординированные действия власти и отрасли. В противном случае выход из кризиса будет похож на жестокое поле битвы, “засеянное” жертвами”, – заявила компания “Авиацонный центр САРА”.

Аналитики считают, что крупнейшие перевозчики США, Китая и Ближнего Востока могут пережить кризис благодаря поддержке государств или владельцев.

Справка Finance.ua:

  • Ryanair отменил плату за изменение пассажиром даты вылета из-за вспышки коронавируса на рейсы до 31 марта.
По материалам Finance.UA
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