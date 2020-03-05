😷 МВФ оценил влияние коронавируса на мировую экономику

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Рост глобальной экономики в 2020 году однозначно будет меньше, чем в прошлом году из-за коронавируса, снижения цен на нефть и ограничения торговли и передвижений, однако это будет зависеть он международного взаимодействия в ответе на этот вызов.
Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.
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“При любом сценарии, глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, который составлял 2,9 процента”, – отметил представитель Фонда.
В то же время он подчеркнул, что пока сложно спрогнозировать конкретные цифры, учитывая неопределенность в связи с развитием событий вокруг коронавируса. “Безусловно, это зависит от того, как будет распространяться, будет ли увеличиваться вспышка”, – отметил Райс.
Он отметил, что Фонд обнародует более точные прогнозы в следующем месяце.
Представитель МВФ также отметил важность международной координации в процессе реагирования на вызовы. В этой связи Райс призвал ведущие экономики мира сделать дополнительные взносы, чтобы помочь бедным странам бороться с пандемией в мире.
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