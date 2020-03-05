Смолий сообщил, рассматривает ли НБУ вариант дефолта в Украине

Национальный банк Украины не рассматривает сегодня вариант дефолта для Украины.

Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий во время брифинга в четверг.

“Что касается дефолта – мы не видим оснований для развития таких событий и не рассматриваем сегодня вообще варианта дефолта для Украины”, – сказал Смолий.

Напомним, ранее народный депутат Александр Дубинский заявил, что представители Международного валютного фонда в неофициальной коммуникации сообщили новому премьер-министру Денису Шмыгалю, что “кредита не будет”. По его словам, “в мае вероятен дефолт”.

Справка Finance.ua: