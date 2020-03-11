Полиция должна штрафовать пешеходов за нарушение этих правил (инфографика)

Полиция будет штрафовать пешеходов за нарушение этих правил. Об этом сообщает “Дорожный адвокат” на странице в FACEBOOK.

Напомним, ранее finance.ua писал, что МВД планирует повысить штрафы за нарушение ПДД.

Предлагается увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений:

за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч – 3400 грн (сейчас 510 грн);

когда водитель оставил место ДТП – 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев;

за вождение авто лицом, не имеющим на это права – 10 200 грн (сейчас 510 грн).

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