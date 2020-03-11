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Полиция должна штрафовать пешеходов за нарушение этих правил (инфографика)

Полиция должна штрафовать пешеходов за нарушение этих правил (инфографика)

Полиция будет штрафовать пешеходов за нарушение этих правил. Об этом сообщает “Дорожный адвокат” на странице в FACEBOOK.

Напомним, ранее finance.ua писал, что МВД планирует повысить штрафы за нарушение ПДД.

Предлагается увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений:

  • за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч – 3400 грн (сейчас 510 грн);
  • когда водитель оставил место ДТП – 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев;
  • за вождение авто лицом, не имеющим на это права – 10 200 грн (сейчас 510 грн).

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По материалам Finance.UA
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