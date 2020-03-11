Полиция должна штрафовать пешеходов за нарушение этих правил (инфографика)

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Полиция будет штрафовать пешеходов за нарушение этих правил. Об этом сообщает “Дорожный адвокат” на странице в FACEBOOK.
Напомним, ранее finance.ua писал, что МВД планирует повысить штрафы за нарушение ПДД.
Предлагается увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений:
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