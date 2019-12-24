МВД планирует повысить штрафы за нарушение ПДД

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Министерство внутренних дел Украины инициирует рассмотрение вопроса о повышении суммы штрафов за отдельные нарушения Правил дорожного движения.
Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Заместитель министра сказал, что МВД инициирует повышение размера штрафов за некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности.
Предлагается увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений:
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Кроме того, МВД выступает за снижение порога превышения скорости движения, с которого наступает административная ответственность – с 20 км до 10 км. Также есть предложение не относить управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения к уголовно наказуемым проступкам.
Также Антон Геращенко добавил, что в первом квартале 2020 года, после завершения тестирования планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.
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