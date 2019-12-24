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МВД планирует повысить штрафы за нарушение ПДД

МВД планирует повысить штрафы за нарушение ПДД

Министерство внутренних дел Украины инициирует рассмотрение вопроса о повышении суммы штрафов за отдельные нарушения Правил дорожного движения.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Заместитель министра сказал, что МВД инициирует повышение размера штрафов за некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности.

Предлагается увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений:

  • за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч – 3400 грн (сейчас 510 грн);
  • когда водитель оставил место ДТП – 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев;
  • за вождение авто лицом, не имеющим на это права – 10 200 грн (сейчас 510 грн).

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Кроме того, МВД выступает за снижение порога превышения скорости движения, с которого наступает административная ответственность – с 20 км до 10 км. Также есть предложение не относить управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения к уголовно наказуемым проступкам.

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Также Антон Геращенко добавил, что в первом квартале 2020 года, после завершения тестирования планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.

Справка Finance.ua:

  • За 10 месяцев 2019 года произошло 129 тысяч ДТП, из которых более 21 тысячи – с пострадавшими.
  • Составлено 96 тысяч административных материалов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения (ст. 130 КУоАП).
По материалам Finance.UA
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